На ТНВ ждут практикантов из «Останкино»

Слушатели Детской академии Останкино побывали на татарстанском телеканале.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сегодня, в День защиты детей, на телеканале «Татарстан – Новый век» побывали юные слушатели Детской академии Останкино.

Для будущих телевизионщиков была организована экскурсия по ТНВ. Юным гостям рассказали историю возникновения телевидения в Татарстане, привели интересные факты из хроники деятельности ТНВ, показали телевизионную кухню – студию, аппаратную, монтажную, познакомили с «закулисьем» телевидения, а также предоставили возможность попробовать себя в роли телеведущих.

Представители Академии Останкино приехали в Казань с экскурсией. Но с учетом профиля деятельности учебного заведения москвичи не смогли не побывать на ТНВ – телеканале, чьи программы смотрят многие жители столицы России.

«Мы сюда, в Казань, приехали с экскурсией, чтобы узнать, что это за город такой – столица Татарстана. И, безусловно, не могли обойти ТНВ. Мы сегодня уже взяли интервью у юных звездочек канала, а также у ведущих рейтинговых программ. Кроме того, нам дали возможность попробовать себя в роли ведущих: нашим детям разрешили поприсутствовать в святая святых любого телевидения – в аппаратной, монтажной и, конечно, большой студии. Мы готовы к тому, чтобы наши слушатели прошли практику на ТНВ. Сейчас мы планируем провести переговоры с руководством телеканала "Новый век" по этому вопросу», – отметила руководитель Детской академии Останкино Аниса Казакова.

Она также рассказала, что ТНВ пользуется популярностью в татарской диаспоре Москвы: «ТНВ в Москве, безусловно, любят. Я татарка, и для меня национальный татарский канал, конечно, интересен. Он для меня как родной – по цветовой гамме, по тем передачам, что здесь выходят. И мои родители обязательно смотрят "Новый век", хотя и живут в Москве. Ваш канал очень интересен и информативен».