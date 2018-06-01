Аэропорт «Бегишево» объявил об отмене рейсов «Саратовских авиалиний»

В летнем расписании аэропорта был запланирован один рейс перевозчика в Симферополь.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В связи с аннулированием Росавиацией сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» аэропорт «Бегишево» отменяет все рейсы перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В летнем расписании «Бегишево» был запланирован один рейс «Саратовских авиалиний» в Симферополь. Он должен был выполняться по пятницам с 8 июня по 28 сентября. По данным аэропорта, с момента открытия продаж на эти рейсы было продано 727 билетов.

«Подробная инструкция по возврату денег за приобретенные билеты и возможности воспользоваться рейсами авиакомпаний-дублеров опубликована на сайте Федерального агентства воздушного транспорта», – отмечается в сообщении пресс-службы.

По информации Росавиации, пассажиры, чей вылет должен был состояться до 13 июня, могут без доплат переоформить билеты на рейсы авиакомпаний-дублеров, обратившись в колл-центр «Саратовских авиалиний» по телефону: 8 (800) 600-78-78, а также в колл-центры авиакомпаний-дублеров. Для рейсов из «Бегишево» в Симферополь и обратно перевозчиком-дублером является авиакомпания S7 Airlines.

«Если же перелет должен состояться после 13 июня, пассажир может обратиться с заявлением о возврате денежных средств либо в авиакомпанию, либо в то агентство, где был приобретен билет», – добавили в пресс-службе аэропорта.

В расписании «Бегишево» рейсы в Симферополь выполняют авиакомпании Nordwind Airlines, Nordavia и «Ижавиа». «Пассажиры могут приобрести билеты на рейсы альтернативных перевозчиков, полеты которых выполняются с общей частотой четыре рейса в неделю», – пояснили в пресс-службе.