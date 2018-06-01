Кубок Правительства РТ по картингу достался команде из Казани

Первые места в личном зачете заняли пилоты из клубов столицы РТ.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Казани завершились 13-е соревнования по картингу на Кубок Правительства Татарстана. В командном зачете победила команда из столицы РТ, представляющая клуб «Форсаж».

Кубок Правительства забрали пилоты: Айрат Зарипов, Карим Ашрапов, Егор Кузьмин и Инсаф Садриев. Серебро выиграли Илья Алексеев, Камиль Зайниев, Никита Новиков и Роман Кудряшов из казанской команды «Чингисхан». А почетное третье место досталось пилотам казанского клуба СТК «МАК-Титан» Мураду Зиятдинову, Софии Клочковой, Николаю Фролову и Зуфару Зиганшину.

Среди всех 183 участников лучшим в классе Honda GX200 (6,5 л.с. под управлением пилотов в возрасте от 8 до 12 лет) стал Айрат Зарипов из Казани. Второе и третье место также досталось спортсменам из столицы Татарстана – Камилю Зайниеву и Роману Радееву соответственно.

В классе GX270 (9 л.с. спортсмены в возрасте от 12 до 16 лет) в личном зачете победу одержал Николай Фролов, на втором месте – Роман Кудряшов, а на третьем – Егор Кузьмин. Все спортсмены представляют казанские клубы.