В Лениногорском районе РТ отметят мордовский праздник медведя

В основе праздника мордовской культуры «Балтай» лежат языческие моления в честь хозяина леса – медведя.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В селе Мордовская Кармалка Лениногорского района РТ 3 июня отметят праздник мордовской культуры «Балтай». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Праздник отмечается через неделю после Троицы. В его основе лежат языческие моления в честь хозяина леса – медведя.

Гости мероприятия услышат выступления фольклорных коллективов, угостятся национальными блюдами, примут участие в традиционных играх. Также состоится традиционное шествие во главе с «Медведем» по улицам села.

По преданию, в 1902 году в лесу у деревни появился дед-отшельник по имени Балтай. Однажды он нарядил себя кленовыми ветками и прошелся по деревне, чтобы порадовать детей. После этого за праздником закрепилось название «Балтай». Другие названия праздника – «Овто чи», «Медень чи».