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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге в руках у мужчины взорвался газовый баллон, сообщает Росбалт.
Как сообщили СМИ в пресс-службе ГУ МЧС по региону, инцидент произошел сегодня днем в доме №58 по улице Народная. Газовый баллон разгерметизировался в руках у мужчины, от чего произошел хлопок.
Мужчина жив, но пострадал. О его состоянии не сообщается.
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