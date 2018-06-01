Инцидент произошел сегодня днем в доме №58 по улице Народная.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге в руках у мужчины взорвался газовый баллон, сообщает Росбалт.

Как сообщили СМИ в пресс-службе ГУ МЧС по региону, инцидент произошел сегодня днем в доме №58 по улице Народная. Газовый баллон разгерметизировался в руках у мужчины, от чего произошел хлопок.

Мужчина жив, но пострадал. О его состоянии не сообщается.