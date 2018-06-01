(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Полицейские в Казани по «горячим следам» поймали ограбившего пенсионерку мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.
В конце мая в полицию обратилась 69-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что на нее в лифте напал мужчина. Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на нож, выхватил у нее сумку с личными вещами и деньгами и скрылся.
На место происшествия прибыли оперативники, которые опросили возможных свидетелей преступления и составили фоторобот предполагаемого разбойника. Полицейские изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Изучив их, оперативники вышли на след преступника.
47-летнего ранее судимого мужчину удалось задержать в этом же микрорайоне. Злоумышленник не стал отпираться и полностью сознался в преступлении. Выяснилось, что рецидивист вышел из тюрьмы меньше года назад и снова принялся «за старое».
В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Разбой». Если вина мужчины будет доказана, то ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
На время предварительного следствия подозреваемый помещен под стражу.
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