Соцсеть «ВКонтакте» запустила алгоритм защиты уникального контента

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Социальная сеть «ВКонтакте» запустила алгоритм защиты уникального контента. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
Искусственный интеллект будет автоматически находить повторяющиеся публикации и отправлять их модераторам на рассмотрение.
Кроме того, если пользователь заметит, что полная копия записи определенного сообщества появилась в другом паблике или же его собственный контент без спроса размещают в чужих сообществах, у него будет возможность помочь наказать нарушителей и пожаловаться на неоригинальный контент.
Сообществу дадут сутки на то, чтобы оспорить предупреждение. Если копия была размещена без ведома автора, к группе, нарушающей закон об авторском праве, могут применить наказание. Страницу могут даже полностью отключить от системы монетизации социальной сети.
Первые предупреждения система, которая получила название «Немезида», вынесет 15 июня.
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