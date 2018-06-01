Соцсеть «ВКонтакте» запустила алгоритм защиты уникального контента

Искусственный интеллект автоматически находит повторяющиеся публикации в соцсети.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Социальная сеть «ВКонтакте» запустила алгоритм защиты уникального контента. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Искусственный интеллект будет автоматически находить повторяющиеся публикации и отправлять их модераторам на рассмотрение.

Кроме того, если пользователь заметит, что полная копия записи определенного сообщества появилась в другом паблике или же его собственный контент без спроса размещают в чужих сообществах, у него будет возможность помочь наказать нарушителей и пожаловаться на неоригинальный контент.

Сообществу дадут сутки на то, чтобы оспорить предупреждение. Если копия была размещена без ведома автора, к группе, нарушающей закон об авторском праве, могут применить наказание. Страницу могут даже полностью отключить от системы монетизации социальной сети.

Первые предупреждения система, которая получила название «Немезида», вынесет 15 июня.