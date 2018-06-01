В Казани после футбольных матчей зрителей будут развозить 400 автобусов и 20 трехсекционных трамваев

20 и 24 июня, 6 июля метрополитен и общественный транспорт в районе стадиона будет работать до двух часов ночи.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Казани после окончания матчей чемпионата мира по футболу для вывоза зрителей будут задействованы 400 автобусов, 20 трехсекционных трамваев и 29 троллейбусов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту исполкома Казани Марат Хисамутдинов.

Он пояснил, что в период проведения ЧМ-2018 движение общественного транспорта будет организованно по существующим графикам. Изменения коснутся только графика и маршрутов движения транспорта, функционирующего в радиусе действия «последней мили» и у Центра семьи «Казан».

По информации чиновника, с 14 июня по 15 июля движение транспорта, проходящего через остановки «Энергетический университет» и «Козья Слобода», будет продлено до полуночи.

Хисамутдинов пояснил, что в дни проведения футбольных матчей будут обустроены временные разворотные пути для транспорта по проспекту Х. Ямашева в 200 м от перекрестка с улицей Адоратского в сторону стадиона и со стороны улицы Академика Арбузова перед съездом на объездной мост. Определены зоны посадки и высадки пассажиров общественного транспорта как со стороны улицы Адоратского, так и со стороны улицы Академика Арбузова.

При организации работы в условиях ограничения движения автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты будут следовать от своих конечных остановочных пунктов до остановок «Ветеринарная академия» и «Ул. Адоратского» по проспекту Х. Ямашева, которые станут конечными. «Транзитные пассажиры, следующие через стадион Kazan-Arena, должны выйти на данных остановках и пешком пройти до следующего остановочного пункта для посадки в общественный транспорт, который далее следует по своему маршруту», — уточнил спикер. При следовании в сторону улицы Академика Арбузова высадка будет осуществляться на остановке «Ул. Адоратского», а посадка – на «Ветеринарной академии». При следовании в сторону проспекта Амирхана – наоборот.

Работа этих маршрутов будет осуществляться с продлением режима работы на три часа после окончания матчей.

По словам чиновника, можно будет воспользоваться маршрутами, следующими через мост «Миллениум», Ленинскую дамбу, улицу Н. Ершова, Сибирский тракт и добраться до места назначения без пересадки.

20 и 24 июня, 6 июля, когда начало футбольных матчей приходится на поздний вечер (21 час), работа общественного транспорта, следующего в районе стадиона, и метрополитена будет продлена до 2 часов ночи.