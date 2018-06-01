Ролик юного казанца о мусоросжигательном заводе победил на конкурсе «КиноЛетопись: Дети»

Режиссер из Казани Руслан Низамиев стал победителем всероссийского детского конкурса.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Фильм «Мой край в опасности» режиссера Руслана Низамиева победил на всероссийском детском конкурсе «КиноЛетопись: Дети». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Ролик рассказывает о строительстве мусоросжигательного завода в поселке Осиново под Казанью.

Девиз конкурса гласил: «Если есть на свете рай – это твой родимый край». На него учащиеся татарстанских киношкол представили всего девять кинопроектов. Помимо работы Низамиева это «Я люблю Нурлат», «Моя родная школа МБОУ "СОШ № 31" г. Нижнекамска», «Экология души», «Татарстан – спортивная республика», «Зимние стихи», «Батарейка» и «Малявка», а также лента «Необозначенное на карте» воспитанников Нижнекамской киношколы на Красном ключе. Последний фильм вошел в число финалистов, но победителем не стал.

Итоги конкурса подвели 30 мая в режиме онлайн – трансляция велась из зала Российской государственной детской библиотеки. В телемосте участвовали представители государственных ведомств, кинопрокатных организаций, директора и учащиеся детских киношкол и киностудий со всей России.

В дни летних каникул, с 1 по 31 июля, в кинотеатрах и библиотеках России будут показаны киноленты победителей.