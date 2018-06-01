Ролик юного казанца о мусоросжигательном заводе победил на конкурсе «КиноЛетопись: Дети»

Рекомендуем
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Фильм «Мой край в опасности» режиссера Руслана Низамиева победил на всероссийском детском конкурсе «КиноЛетопись: Дети». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Ролик рассказывает о строительстве мусоросжигательного завода в поселке Осиново под Казанью.
Девиз конкурса гласил: «Если есть на свете рай – это твой родимый край». На него учащиеся татарстанских киношкол представили всего девять кинопроектов. Помимо работы Низамиева это «Я люблю Нурлат», «Моя родная школа МБОУ "СОШ № 31" г. Нижнекамска», «Экология души», «Татарстан – спортивная республика», «Зимние стихи», «Батарейка» и «Малявка», а также лента «Необозначенное на карте» воспитанников Нижнекамской киношколы на Красном ключе. Последний фильм вошел в число финалистов, но победителем не стал.
Итоги конкурса подвели 30 мая в режиме онлайн – трансляция велась из зала Российской государственной детской библиотеки. В телемосте участвовали представители государственных ведомств, кинопрокатных организаций, директора и учащиеся детских киношкол и киностудий со всей России.
В дни летних каникул, с 1 по 31 июля, в кинотеатрах и библиотеках России будут показаны киноленты победителей.
Следующая новость
20 и 24 июня, 6 июля метрополитен и общественный транспорт в районе стадиона будет работать до двух часов ночи.
Режиссер из Казани Руслан Низамиев стал победителем всероссийского детского конкурса.
Пользователи приложения смогут напрямую общаться со специалистами Фонда социального страхования и узнавать, когда поступит средство реабилитации.
Семьи с особенными детьми могут получить кресла-коляски и подгузники после подачи заявления в Фонд социального страхования.
Шаттлы во время чемпионата мира по футболу будут ездить по нескольким маршрутам.
Награждение участников состоялось по номинациям: «Хореография», «Вокальные ансамбли», «Вокал-соло» и «Конферанс».
Специальную полосу огородят водоналивными барьерами, она будет предназначена только для перевозки клиентских групп.
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин рассказал о ходе реализации программ капремонта социально-культурных объектов.
01 июня«Глупо скрывать пару счетов, когда их несколько в банке. Я же не дурак!»: в Челнах лишили полномочий двух депутатов
01 июняБлизкие о погибшей при урагане в Муслюмово матери двоих детей: «Редко встречаются люди с таким большим сердцем»