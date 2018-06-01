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Татар-информ

1 июня 2018, 16:47

Общество

Татарстанское отделение Ассоциации юристов России получило президентский грант

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Гранта удостоен проект по оказанию юридической помощи жителям сельских поселений республики.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России стало одним из победителей конкурса, организованного Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества. Об этом сообщает пресс-службу отделения.

Проект, нацеленный на оказание бесплатной юридической помощи передвижной информационно-консультационной группой жителям сельских поселений республики и предполагающий создание восьми центров правовой помощи гражданам, был отмечен в номинации «Защита прав и свобод человека и гражданина».

Всего в рамках проекта бесплатную юридическую помощь получили свыше 4 тыс. жителей 118 сельских поселений РТ.

Грант в размере более 2,9 млн рублей будет направлен на развитие в Татарстане негосударственной системы бесплатной юридической помощи. 

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