Алексей Песошин вручил стипендии Президента РТ победителям фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»

Награждение участников состоялось по номинациям: «Хореография», «Вокальные ансамбли», «Вокал-соло» и «Конферанс».

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Кабинете Министров РТ прошло торжественное вручение специальных государственных стипендий победителям XVIII открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык». Заслуженные награды обладателям первых мест фестиваля и их педагогам вручил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Глава Правительства республики поздравил собравшихся с Международным днем защиты детей и отметил, что по традиции вручение стипендий проводится именно в этот день.

«За годы своего существования этот уникальный проект стал знаковым событием в общественной и культурной жизни Татарстана. Общее количество участников за все годы его существования достигло внушительной цифры – более миллиона человек. А это говорит о том, что у нашей республики богатый творческий потенциал и его развитие – неотъемлемая часть молодежной политики нашего государства. Мы гордимся, что татарстанский проект получил признание во всей России», – сказал Песошин.

Он подчеркнул, что в этом году в фестивале приняли участие более 64 тыс. талантливых детей. «За каждым талантливым ребенком, за его результатом стоит кропотливый труд педагогов и родителей, которые вкладывают душу в своих детей, раскрывают творческие возможности», – заявил Премьер-министр РТ.

Фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» проводится под патронажем Президента Татарстана ежегодно с 2001 года и охватывает все муниципальные районы и города республики.

В итоговом концерте «Созвездие – Йолдызлык-2018» свои творческие номера представили 1,3 тыс. ребят со всей России. Всего же в заключительном туре поучаствовали более 5 тыс. детей.

Зональные этапы фестиваля прошли с 25 февраля по 30 марта в городах и районах Татарстана. С каждым годом растет количество желающих попасть в «семью» фестиваля. В этом году в каждой из десяти отборочных зон их было на 10 – 15 процентов больше.

Всех победителей наградили денежными премиями Правительства РТ, Министерства по делам молодежи и спорту РТ и ПАО «Татнефть», а педагоги получили гранты Министерства образования и науки РТ и подарки от Президента РТ. Награждение участников состоялось по таким номинациям, как «Хореография», «Вокальные ансамбли», «Вокал-соло» и «Конферанс».

В ответном слове обладательница Гран-при «Созвездие – Йолдызлык-2018» в номинации «Вокал-соло» (старшая возрастная группа) Зилия Вафина из Сабинского района поблагодарила Правительство и Президента Татарстана за поддержку фестиваля и детей республики. «Сейчас меня переполняют эмоции. Огромное наше детской татарстанское "спасибо"», – сказала она.

«Нигде в мире, да и в нашей стране, нет подобного фестиваля. Когда наша армия в желтых футболках шествует по необъятным просторам Родины и прохожие по слогам читают "Созвездие – Йолдызлык", мы с гордостью говорим: "Да, мы дети Татарстана. Это дети Президента"», – добавила заслуженный работник культуры РТ, художественный руководитель театра танца «Дорога из города» Лилия Багаутдинова.

«Нам, педагогам, довелось познать не только радость победы, но и горечь поражений. И было такое у каждого из нас, когда казалось, что это никому не нужно. Но, приходя в зал, видя глаза детей, видя их во время выступлений, вновь понимаешь, что это нужно нам всем и нашей республике тоже. Поддержка Правительства и Президента окрыляет, дает нам возможность заниматься этим делом с отдачей, понимать, что мы нужны нашей республике, Родине. Мы не просто учим детей танцевать или петь, мы их воспитываем, прививаем понятие нравственности, учим быть счастливыми, любить нашу Родину», – подчеркнула педагог.

Республиканское фестивальное движение «Созвездие – Йолдызлык» направлено на выявление и поддержку творчески одаренных детей и молодежи, а также на развитие педагогического корпуса преподавателей и специалистов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 40 талантливых ребят получат стипендии Президента Татарстана Рустама Минниханова в размере от 20 до 80 тыс. рублей.