В России создают «Детский социальный навигатор» для помощи инвалидам

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Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В России появится мобильное приложение, его рабочее название – «Детский социальный навигатор». Об этом сообщил управляющий регионального отделения Фонда социального страхования России по РТ Рамиль Гайзатуллин.
«Будет выпущено специальное мобильное приложение. Пока на базе Android. Если его скачать, пользователь сможет напрямую общаться со специалистами фонда. Можно будет получать информацию о том, какое изделие положено ребенку, когда оно примерно будет доставлено», – пояснил Гайзатуллин.
Сейчас выбираются пилотные регионы, где приложение будет тестироваться, заключил он.
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