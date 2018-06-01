В России создают «Детский социальный навигатор» для помощи инвалидам

Пользователи приложения смогут напрямую общаться со специалистами Фонда социального страхования и узнавать, когда поступит средство реабилитации.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В России появится мобильное приложение, его рабочее название – «Детский социальный навигатор». Об этом сообщил управляющий регионального отделения Фонда социального страхования России по РТ Рамиль Гайзатуллин.

«Будет выпущено специальное мобильное приложение. Пока на базе Android. Если его скачать, пользователь сможет напрямую общаться со специалистами фонда. Можно будет получать информацию о том, какое изделие положено ребенку, когда оно примерно будет доставлено», – пояснил Гайзатуллин.

Сейчас выбираются пилотные регионы, где приложение будет тестироваться, заключил он.

В Татарстане проживают более 300 тыс. инвалидов. Из них свыше 40 тыс. нуждаются в технических средствах реабилитации, среди них – 8 тыс. детей, отметили в ФСС по РТ.