Казанцам разрешили купаться на четырех городских пляжах

Сообщается, что с 1 июня на пляжах будут дежурить спасатели.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Роспотребнадзор разрешил купаться на четырех пляжах столицы Татарстана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

17 мая были проведены исследования, в результате специалисты признали четыре городских пляжа, соответствующими требованиям. Это пляж «Комсомольский», «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «озеро Глубокое».

Сообщается, что с 1 июня на пляжах будут дежурить спасатели.