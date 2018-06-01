ВТБ повышает ставки по депозитам в валюте

Изменения касаются вкладов для розничных клиентов и для владельцев пакета услуг «Привилегия».

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Банк ВТБ увеличивает доходность по депозитам в долларах США и евро. Изменения касаются вкладов для розничных клиентов и для владельцев пакета услуг «Привилегия».



В рамках розничной линейки вкладов рост ставок составляет в среднем 0,69 процентного пункта (п. п.) в долларах США и 0,18 п. п. – в евро. Максимальная доходность по наиболее популярному продукту – «Выгодный» – с 1 июня 2018 года достигает 2,7 процента годовых в долларах США и 0,40 процента годовых в евро (при размещении средств в дистанционных каналах на срок от трех до пяти лет). Минимальный первоначальный взнос по обоим предложениям – от 500 у. е.



По вкладу «Комфортный», который позволяет клиентам как пополнять, так и снимать средства, максимальная ставка составляет 0,80 процента годовых в долларах США (при открытии вклада на срок до полутора лет) и 0,01 процента годовых в евро.



По депозитам для владельцев пакетов услуг категории «Привилегия» повышение ставок в долларах США составило от 0,7 до 1,1 п. п. в зависимости от срока размещения средств и суммы. Ставки в евро увеличены в диапазоне от 0,14 до 0,44 п. п. в зависимости от срока размещения средств.



Таким образом, максимальная ставка по вкладу «Выгодный-Привилегия» в долларах США теперь составляет 2,95 процента годовых, в евро – 0,45 процента годовых (при размещении средств на срок от трех до пяти лет как в офисе банка, так и в ВТБ-Онлайн). Минимальный первоначальный взнос по обоим предложениям – 20 тыс. у. е.



«В этом году ВТБ перезапустил пакет "Привилегия". Мы постоянно улучшаем условия по продуктам для своих состоятельных клиентов, и повышение ставок по валютным вкладам – еще один шаг в этом направлении. Данная категория клиентов склонна к диверсификации своего инвестиционного портфеля и стремится размещать сбережения на более длительный срок. Поэтому максимальная доходность установлена на сроках три – пять лет. Вслед за ставками для affluent-сегмента повышение коснулось и массовой розницы», – прокомментировал новацию старший вице-президент, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами ВТБ Павел Кудрявцев.