К ЧМ-2018 на улице Чистопольская в Казани появится выделенная полоса для клиентских групп

Специальную полосу огородят водоналивными барьерами, она будет предназначена только для перевозки клиентских групп.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). К чемпионату мира по футболу на улице Чистопольская в Казани появится выделенная полоса для клиентских групп. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.

Спикер пояснил, что выделенная линия будет выходить на встречную полосу. При этом на улице сохранятся полосы для движения общественного транспорта и личных автомобилей.

Специальную полосу огородят водоналивными барьерами. Она будет предназначена только для перевозки клиентских групп.

Фаттахов попросил жителей Казани и гостей города быть внимательными, соблюдать все Правила дорожного движения и не выезжать на полосы, предназначенные для движения общественного транспорта.