К ЧМ-2018 на улице Чистопольская в Казани появится выделенная полоса для клиентских групп

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). К чемпионату мира по футболу на улице Чистопольская в Казани появится выделенная полоса для клиентских групп. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.
Спикер пояснил, что выделенная линия будет выходить на встречную полосу. При этом на улице сохранятся полосы для движения общественного транспорта и личных автомобилей.
Специальную полосу огородят водоналивными барьерами. Она будет предназначена только для перевозки клиентских групп.
Фаттахов попросил жителей Казани и гостей города быть внимательными, соблюдать все Правила дорожного движения и не выезжать на полосы, предназначенные для движения общественного транспорта.
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