Около восьми тысяч детей-инвалидов Татарстана нуждаются в средствах реабилитации

Семьи с особенными детьми могут получить кресла-коляски и подгузники после подачи заявления в Фонд социального страхования.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Примерно 8 тыс. детей-инвалидов нужны технические средства реабилитации (ТСР). Такие данные привел управляющий регионального отделения Фонда социального страхования России по РТ Рамиль Гайзатуллин.

Сегодня в Татарстане проживают более 300 тыс. инвалидов. Из них свыше 40 тыс. нуждаются в технических средствах реабилитации, пояснил он.

«Чтобы получить их (ТСР – прим. Т-и), нужно пройти обследование в медико-социальной экспертизе, получить на руки программу социальной реабилитации и абилитации, затем нужно написать заявление в фонд. Я хочу подчеркнуть, что получение средств реабилитации носит строго заявительный характер», – заметил Гайзатуллин.

Бесплатно особенным детям выдаются такие технические средства реабилитации, как трости, кресла-коляски, противопролежневые матрасы, абсорбирующее белье, протезы и так далее.

За приобретенные на собственные средства технические средства реабилитации можно получить компенсацию. Для этого нужно прийти в филиал ФСС со всеми необходимыми документами и чеками и заполнить заявление. В прошлом году ФСС России по Татарстану компенсировал гражданам около 137 млн рублей.