Около восьми тысяч детей-инвалидов Татарстана нуждаются в средствах реабилитации

Рекомендуем
Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Примерно 8 тыс. детей-инвалидов нужны технические средства реабилитации (ТСР). Такие данные привел управляющий регионального отделения Фонда социального страхования России по РТ Рамиль Гайзатуллин.
Сегодня в Татарстане проживают более 300 тыс. инвалидов. Из них свыше 40 тыс. нуждаются в технических средствах реабилитации, пояснил он.
«Чтобы получить их (ТСР – прим. Т-и), нужно пройти обследование в медико-социальной экспертизе, получить на руки программу социальной реабилитации и абилитации, затем нужно написать заявление в фонд. Я хочу подчеркнуть, что получение средств реабилитации носит строго заявительный характер», – заметил Гайзатуллин.
Бесплатно особенным детям выдаются такие технические средства реабилитации, как трости, кресла-коляски, противопролежневые матрасы, абсорбирующее белье, протезы и так далее.
За приобретенные на собственные средства технические средства реабилитации можно получить компенсацию. Для этого нужно прийти в филиал ФСС со всеми необходимыми документами и чеками и заполнить заявление. В прошлом году ФСС России по Татарстану компенсировал гражданам около 137 млн рублей.
Следующая новость
Режиссер из Казани Руслан Низамиев стал победителем всероссийского детского конкурса.
Пользователи приложения смогут напрямую общаться со специалистами Фонда социального страхования и узнавать, когда поступит средство реабилитации.
Семьи с особенными детьми могут получить кресла-коляски и подгузники после подачи заявления в Фонд социального страхования.
Шаттлы во время чемпионата мира по футболу будут ездить по нескольким маршрутам.
Награждение участников состоялось по номинациям: «Хореография», «Вокальные ансамбли», «Вокал-соло» и «Конферанс».
Специальную полосу огородят водоналивными барьерами, она будет предназначена только для перевозки клиентских групп.
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин рассказал о ходе реализации программ капремонта социально-культурных объектов.
1 июня отмечается юбилей подписания Лениным «Декрета о реорганизации и централизации архивного дела».
Во время ЧМ-2018 будут использовать схему проезда, опробованную во время Кубка конфедераций.
Право разрезать алую ленточку наряду с руководителями удостоилась капитан футбольной женской команды «Кадеты» Карина Батырева.
01 июня«Глупо скрывать пару счетов, когда их несколько в банке. Я же не дурак!»: в Челнах лишили полномочий двух депутатов
01 июняБлизкие о погибшей при урагане в Муслюмово матери двоих детей: «Редко встречаются люди с таким большим сердцем»