Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Двое детей погибли в страшном пожаре в Иркутске, сообщает РИА Новости.
Пожар произошел днем в небольшом частном доме на улице Дальневосточная. Огонь полностью уничтожил деревянное строение.
Пожарные, разбирая конструкции сгоревшего дома, обнаружили тела двух малолетних детей. Известно, что в момент трагедии взрослых дома не было.
По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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