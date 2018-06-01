Женщина изготавливала спиртосодержащую жидкость у себя дома и продавала ее местным жителям.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Один год условно получила 55-летняя «самогонщица» из Буинска, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

55-летнюю жительницу Буинска задержали «с поличным» в начале марта прошлого года. Как удалось выяснить следствию, женщина приготовила у себя дома около одного литра спиртосодержащей жидкости. Через некоторое время самогонщица попыталась продать за 250 рублей пол литра «огненной воды». В этот момент женщину задержали сотрудники полиции.

Свою вину задержанная полностью признала.

Суд признал ее виновной по статье «Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и назначил наказание в виде одного года условно с испытательным сроком в один год.

