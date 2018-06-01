Технопарку в сфере высоких технологий «ИТ-парк» присвоен статус регионального оператора Фонда «Сколково» на территории Татарстана.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Резиденты казанского ИТ-парка смогут получить доступ к сервисам Фонда «Сколково». Речь идет о менторских и акселерационных программах, поддержке в коммерциализации, а также содействии в выстраивании эффективных каналов взаимодействия с инвесторами. Об этом сообщает пресс-служба технопарка.

Директор ИТ-парка Антон Грачев и вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин подписали соглашение о присвоении технопарку статуса регионального оператора Фонда «Сколково» на территории Татарстана.

Документ был подписан на конференции Startup Village, проходящей в Инновационном центре «Сколково».