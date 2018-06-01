В Лядском саду пройдет пятый по счету «Книга-фест»

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Пятый по счету «Книга-фест» пройдет 6 июня в Лядском саду Казани, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Гостей фестиваля ждут различные культурно-просветительские мероприятия. Представление «Пушкиниана» откроется на основной аллее парка. Гости смогут услышать выступления казанских писателей и поэтов. На главной площадке фестиваля пройдет встреча с известной писательницей, лауреатом премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхиной.
Самые юные участники «Книга-феста» смогут поучаствовать в литературных конкурсах, квест-играх, викторинах по произведениям Льва Толстого. Кроме того, на празднике будет организован литературный диктант по произведениям классика.
В Летней читальне будут работать выставки, одна из которых будет посвящена книжным новинкам, а другая – творчеству Льва Толстого.
Посетители смогут приобрести понравившиеся книги на выставке-продаже книг, а также обменять книги в рамках букроссинга.
Фестиваль начнется в 10 часов утра. Мероприятие сможет посетить любой желающий, вход будет свободным.
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