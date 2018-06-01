С начала года Татарстанская таможня направила в федеральный бюджет более 13 млрд рублей

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). С начала 2018 года Татарстанская таможня направила в федеральный бюджет сумму, которая превышает 13 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В том числе за прошедший май татарстанские таможенники пополнили доходную часть федерального бюджета более чем 3,43 млрд рублей. Большую часть данной суммы, а именно около 3,37 млрд рублей, составили платежи по импорту, отмечается в сообщении.
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