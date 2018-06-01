Теперь 51-летней женщине может грозить до трех лет тюрьмы.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Почти полторы тысячи иностранцев прописала в своей квартире жительница Екатеринбурга, сообщает РИА Новости.

51-летняя жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за то, что прописала в своей квартире 1349 иностранных граждан.

В отношении предприимчивой местной жительницы заведено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Если ее вина будет доказана, то женщине может грозить до трех лет лишения свободы.

