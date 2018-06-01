Более 20 лет ведомство оказывает учреждению шефскую помощь.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В День защиты детей сотрудники прокуратуры РТ привезли подарки в Нурлатский детский дом, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

1 июня в России отмечается День защиты детей. Прокуроры республики не остались в стороне и приехали с сюрпризами и подарками в Нурлаткий детский дом, которому уже больше 20 лет надзорное ведомство оказывает шефскую помощь.

Маленькие воспитанники детдома подготовили для гостей целую концертную программу. Дети исполнили песни и танцы, а также показали театральные постановки.

Руководитель детского дома продемонстрировал достижения коллектива и воспитанников в спорте, учебе и ведении хозяйства, и выразил слова благодарности прокурору РТ.