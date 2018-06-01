В МИД РФ ответили на просьбу главреда украинского РИА Новости о защите

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В МИД ответили на просьбу о защите главного редактора украинского РИА Новости. Об этом сообщает РИА Новости.
Россия всегда оказывает помощь своим гражданам, сказал заместитель официального представителя МИД Артем Кожин в ответ на просьбу задержанного главреда портала «РИА Новости Украина» о защите. Ранее Кирилл Вышинский обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для его скорейшего освобождения.
«Мы, как известно, своих не бросаем», — отметил Кожин. По его словам, российская сторона намерена действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм, и надеется на реакцию соответствующих структур.
Кирилл Вышинский был задержан 15 мая текущего года около собственного дома в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
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