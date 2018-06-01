В Агрызе открыли дом детского творчества «Радуга Талантов»

Право разрезать алую ленточку наряду с руководителями удостоилась капитан футбольной женской команды «Кадеты» Карина Батырева.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сегодня, в День защиты детей, в Агрызе состоялось торжественное открытие дома детского творчества «Радуга Талантов», пишет местная газета «Агрызские вести».

Право разрезать алую ленточку наряду с руководителями удостоилась капитан футбольной женской команды «Кадеты» Карина Батырева. Площадь здания составляет 1565 кв. м. Его строительство обошлось в 56,8 млн рублей. Заниматься здесь смогут до 500 детей.

В детском учреждении оборудованы шахматный кабинет, кабинет робототехники и 3D-моделирования, кабинет военно-патриотического движения «Юнармия», кабинет юных инспекторов движения, артистическая, видеофото- и арт-студии, студия декоративно-прикладного искусства, а также студия звукозаписи. Кроме этого, в здании имеются зал спортивной аэробики, хореографический зал, кабинет дошкольного и инклюзивного образования, швейная мастерская.

Для юных механиков и авиамоделистов организована специальная мастерская с различными станками: деревообрабатывающим, токарным, фрезерным, точильным.

В мастерской воспитанники дома детского творчества создадут свой карт. Отсюда существует выезд прямо на картинговую площадку. Увидев тренирующихся на картах ребят, глава Агрызского района Валерий Макаров не удержался и прокатился по дистанции. На открытии детского учреждения также присутствовали заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима и заместитель начальника Горьковской железной дороги по Ижевскому региону Александр Лапшин.



