«Саратовские авиалинии» надеются получить новый сертификат эксплуатанта

Заявка на получение сертификата эксплуатанта уже направлена в Росавиацию.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Авиакомпания «Саратовские авиалинии» рассчитывает получить новый сертификат эксплуатанта. Заявка на получение сертификата уже направлена в Росавиацию, где она должна быть рассмотрена в течение 60 дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Ранее стало известно, что акционер авиакомпании «Саратовские авиалинии» и аэропорта Саратова Аркадий Евстафьев заинтересован в создании нового перевозчика после того, как авиаперевозчика лишили сертификата.

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании 30 мая.

Массовые проверки «Саратовских авиалиний» начались после крушения самолета Ан-148 с 71 человеком на борту 11 февраля 2018 года в Подмосковье. В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа.