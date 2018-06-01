«Саратовские авиалинии» надеются получить новый сертификат эксплуатанта

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Авиакомпания «Саратовские авиалинии» рассчитывает получить новый сертификат эксплуатанта. Заявка на получение сертификата уже направлена в Росавиацию, где она должна быть рассмотрена в течение 60 дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.
Ранее стало известно, что акционер авиакомпании «Саратовские авиалинии» и аэропорта Саратова Аркадий Евстафьев заинтересован в создании нового перевозчика после того, как авиаперевозчика лишили сертификата.
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании 30 мая.
Массовые проверки «Саратовских авиалиний» начались после крушения самолета Ан-148 с 71 человеком на борту 11 февраля 2018 года в Подмосковье. В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа.
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