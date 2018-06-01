Анджелина Джоли сыграет маму Питера Пэна

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Голливудская актриса Анджелина Джоли сыграет в кроссовере-приквеле британских сказок «Питер Пэн» и «Алиса в стране чудес», передает ТАСС.
Пару ей составит актер Дэвид Ойелово. По сюжету ленты Алиса и Питер являются братом и сестрой. Дети пытаются вытащить своих родителей из затяжной депрессии, наступившей после гибели их старшего брата. Впоследствии всем предстоит сделать выбор между вымыслом и реальностью.
Маму Алисы и Питера сыграет Анджелина Джоли, отца – Дэвид Ойелово.
Режиссером картины выступила Бренда Чапман, известная по мультфильму «Храбрая сердцем». Лента получила «Оскара» за лучший анимационный полнометражный фильм.
Съемки стартуют осенью этого года в Великобритании, а затем продолжатся в Лос-Анджелес.
Ранее стартовали съемки «Малефисенты-2». Эль Фанинг выложила первые кадры с Анджелиной Джоли, примеряющей рога.
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