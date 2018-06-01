Местная полиция советует жителям города Люнебах оставаться в своих домах, пока они не поймают хищников.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сразу несколько хищников сбежали из зоопарка в Германии, сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Guardian.

Инцидент произошел в пятницу, 1 июня, в городе Люнебах на западе Германии.

Сообщается, что из зоопарка, в котором обитает почти 400 животных, совершили побег два льва, два тигра, ягуар и медведь. «Косолапый» не успел далеко уйти – его застрелила полиция.

Местные власти советуют жителя не покидать свои дома, пока не будут пойманы хищники.