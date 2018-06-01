Партитура Сайдашева и перепись казанцев представлены к столетию архивной службы Татарстана

1 июня отмечается юбилей подписания Лениным «Декрета о реорганизации и централизации архивного дела».

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Ровно сто лет назад бывший тогда Председателем Совнаркома РСФСР Ленин подписал «Декрет о реорганизации и централизации архивного дела», в соответствии с которым все архивы страны обрели государственный статус. К этой дате Государственный архив Татарстана представил хранящиеся в фондах уникальные документы.

Подлинники документов показаны в выставочном зале «Манеж» впервые. Как рассказала завсектором публикаций Госархива РТ Ольга Федотова, ради сохранности документов, хранить которые – обязанность архивов, обычно выставляются копии. Однако ради юбилейной даты было сделано исключение.

В 1918 году, несмотря на трудные революционные времена, нашлись энтузиасты, которые взялись найти и сохранить уникальные документы. В Госархиве Татарстана сохранился документ, свидетельствующий об уничтожении архивов в те годы. Так, погиб архив Толстых-Милославских, живших в селе Мурзиха Лаишевского уезда Казанской губернии. Красноармейцы подговорили крестьян, те разграбили поместье и сожгли всю библиотеку вместе с ценными бумагами, среди которых были письма и записки Льва Николаевича Толстого.

Однако благодаря профессорам Казанского университета Сергею Покровскому и Николаю Катанову, профессору Казанской духовной академии Ивану Покровскому большую часть ценных исторических свидетельств удалось сохранить. На местах архивы были организованы несколько позже. Так, в Казанской губернии эта обязанность была возложена на Северовосточный археологический и этнографический институт 24 октября 1918 года. Удостоверение об этом также хранится в Госархиве РТ.

«У здешних татар бывали прежде большие собрания рукописей, документов. Лет восемь – десять назад собрания рукописей, преимущественно касающихся юриспруденции и богословия, были, насколько мне известно, у пяти лиц Казани», – писал в описи Иван Покровский. Он перечислил фамилии самых именитых казанских купцов, среди которых были Юнусов, Аитов, Ганиев.

Среди уникальных документов, сохраненных в Госархиве Татарстана, можно увидеть карты уездных городов Казанской губернии. На карте Свияжска – живая подпись Николая I, на карте Тетюш – Александра I. Сохранились также синодики Зилантова монастыря XVIII века с именами всех, кого поминали в течение трех веков, и реестр всех жителей Казани на 1796 год, имеющих недвижимость в городе.

Особое место занимают документы, связанные с жизнью творческой интеллигенции начала прошлого века. Сохранились оригинальная партитура «Голубой шали», написанная рукой Салиха Сайдашева, и фотография, на которой запечатлены совсем молодые Адель Кутуй, Салих Сайдашев и Карим Тинчурин.

На выставке можно прочесть большое количество писем с фронта. «Сегодня я работал и так сильно утомился, что, когда добрался до постели, с таким наслаждением отдохнул, что не слышал даже, что комары меня чуть не съели», – говорится в письме бойца с передовой, написанном уже выцветающими чернилами.

«Все документальные свидетельства, книги, которые мы видим сегодня на выставке, уже оцифрованы, образы документов выложены в Интернете. Сегодня необязательно даже приходить в архив. Достаточно заполнить заявление на сайте, чтобы получить доступ к самым разным документам. Наибольшим спросом сейчас пользуются метрические книги, поскольку интерес к собственной родословной у современного человека вырос. Так что составить генеалогическое древо своего рода можно, даже не выходя из дома», – рассказала Ольга Федотова.

Выставка в «Манеже» будет работать до 4 июня, так что в ближайшие выходные желающие еще смогут увидеть историю Татарстана собственными глазами.