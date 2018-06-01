Россия объявила пранкера Евгения Вольнова (Никиты Кувикова) в международный розыск.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Видеохостинг YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова (Никиты Кувикова) из-за нарушения правил пользования ресурсом, пишет газета «Известия».

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Вольнов звонил кемеровским врачам и сообщал о большом количестве погибших. Непроверенная информация широко распространилась в социальных сетях и мессенджерах, проникла в СМИ. В связи с этим в России позднее возбудили уголовное дело против пранкера.

В конце марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вольнова. В настоящий момент он объявлен в международный розыск.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек.