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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Видеохостинг YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова (Никиты Кувикова) из-за нарушения правил пользования ресурсом, пишет газета «Известия».
После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Вольнов звонил кемеровским врачам и сообщал о большом количестве погибших. Непроверенная информация широко распространилась в социальных сетях и мессенджерах, проникла в СМИ. В связи с этим в России позднее возбудили уголовное дело против пранкера.
В конце марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вольнова. В настоящий момент он объявлен в международный розыск.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек.
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