Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Татарстане ищут сбежавшую душевнобольную девушку, сообщили ИА Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
31 мая около полудня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что пропала ее 23-летняя дочка.
Женщина рассказала, что они с дочерью возвращались из нижнекамской больницы домой в Кармалы. Выйдя с автобуса, они стали ждать на перекрестке попутную машину. Внезапно у ее душевнобольной дочери начался очередной приступ.
Девушка побежала в сторону детского лагеря «Свердловец», срывая на ходу с себя одежду. Несмотря на попытки поймать дочку, женщине не удалось ее догнать. Отчаявшись, женщина обратилась к скотникам за помощью, но к тому моменту девушка уже успела переплыть на другой берег реки Шешма и убежать лес.
Меньше часа потребовалось спасателям, чтобы прибыть к месту ЧП. Сотрудники ПСЧ №163 осмотрели акваторию реки и прочесали береговую линию, но девушку не нашли. Вечером поиски пропавшей были временно приостановлены.
Сегодня в 08:00 спасатели вновь приступили к поисковой операции.
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