В казанском поселке Вознесенское открылся офис врача

В жилом массиве будут работать офис педиатра и врача общей практики.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). В казанском поселке Вознесенское открылся офис педиатра и врача общей практики.

«Здесь очень много молодых семей. Поступало очень много обращений о необходимости такого офиса. И в адрес мэра обращались, и в адрес Казанской городской Думы, поэтому Минздрав вышел с предложением в адрес Президента Татарстана. Предложение было поддержано. На сегодня очень важно обеспечить для населения шаговую доступность медицинской помощи», – прокомментировал открытие врачебного офиса главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.

Офис педиатра, к которому прикреплены 2209 детей, относится к детской поликлинике «Азино».

Кабинет врача общей практики будет обслуживать 5 тыс. 123 взрослых жителей поселка.