Государственное обвинение по уголовному делу поддерживает лично прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Казани судят 32-летнего мужчину, который проломил полицейскому голову топором, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

32-летнего мужчину обвиняют сразу по двум статьям УК РФ – «Кража с незаконным проникновением в жилище» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Как удалось выяснить следствию, первое преступление было совершено больше пяти лет назад в августе 2012 года. Тогда подсудимый, находясь в деревне Тябердино-Челны Рыбно-Слободского района, выбил окно частного дома, проник в жилище, вынес оттуда сотовый телефон и скрылся.

Спустя пять лет злоумышленник, находясь в той же деревне, оказал сопротивление сотруднику полиции, ударив его по голове топором. Полицейский остался жив, но его здоровью был причинен серьезный вред.

Вчера в Верховном суде Республики Татарстан началось рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего подозреваемого.

Государственное обвинение по данному делу поддерживает лично прокурор РТ Илдус Нафиков.