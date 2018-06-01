Вышинский попросил у Путина правовой защиты

Главный редактор РИА Новости Украина объявил о выходе из украинского гражданства.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Арестованный по подозрению в государственной измене главный редактор агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить ему правовую защиту и принять все меры для его освобождения. Об этом он заявил сегодня во время рассмотрения в суде Херсона апелляции на его заключение под стражу, передает ТАСС.

Кроме того, Вышинский добавил, что отныне считает себя только гражданином России, а не гражданином Украины. «Я обращаюсь к Президенту Петру Порошено о выходе из гражданства Украины и прошу передать это заявление в Администрацию Президента», – сказал главред РИА Новости Украина.

Херсонский городской суд 17 мая заключил Кирилла Вышинского под стражу на два месяца по обвинению в государственной измене. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.