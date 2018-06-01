РЖД за месяц увеличили отправку грузов на 3,6 процента

С начала года погрузка выросла на 3,5 процента.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Российские железные дороги в мае увеличили погрузку на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 110,3 млн т, сообщает пресс-служба компании.

Всего за январь – май погрузка составила 534,9 млн т, что на 3,5 процента больше, чем за такой же месяц прошлого года. В частности, РЖД увеличили погрузку зерна на 51,8 процента, черных металлов – на 11 процентов, химических и минеральных удобрений – на 6,3 процента, каменного угля – на 5 процентов, руды железной и марганцевой – на 3,7 процента, лесных грузов – на 2,6 процента.

При этом с начала года отправка лома черных металлов снизилась на 4,8 процента, цемента – на 4,1 процента, руды цветной и серного сырья – на 3,2 процента, строительных грузов – на 1,4 процента, промышленного сырья и формовочных материалов – на 1,2 процента, нефти и нефтепродуктов – на 0,2 процента.