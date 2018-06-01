В аварии серьезные травмы получили пять человек.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Манчестере автомобиль врезался в группу пешеходов, сообщает газета «Известия».

Сообщается, что неизвестный на автомобиле сбил группу пешеходов. В результате аварии серьезные травмы получили пять человек. Все пострадавшие находятся в больницах.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Ведутся его поиски.