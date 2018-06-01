В 13 оздоровительных лагерях из 14 завершился капремонт

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В 13 детских оздоровительных лагерях из 14 капремонт уже завершен, а работы в лагере «Молодежный» в Высокогорском районе завершены на 93 процента, сообщил Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
Президент РТ провел совещание, на котором Ирек Файзуллин рассказал о ходе реализации программ капремонта социально-культурных объектов.
Глава Минстроя РТ сообщил, что работы по капремонту образовательных учреждений организованы на всех объектах, а в 3 муниципальных школах и 2 детских садах уже полностью завершены.
Завершен ремонт 2 подростковых клубов, 5 объектов культурного назначения, 13 помещений исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан и др.
По программе также было запланировано модернизировать 120 амбулаторно-поликлинических учреждений. На 31 мая подготовительные работы начаты на 77 объектах, а 1 объект готов к сдаче.
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