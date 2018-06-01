В Подмосковье на площади в полторы тысячи метров горят два ангара со стройматериалами

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Подмосковье огонь охватил два ангара со стройматериалами, сообщает ТАСС.
Пожар произошел в Мытищинском районе на Осташковском шоссе. По предварительным данным, горят два ангара со стройматериалами.
По последним данным, площадь пожара составляет полторы тысячи квадратных метров.
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