В Подмосковье на площади в полторы тысячи метров горят два ангара со стройматериалами

Площадь пожара составляет полторы тысячи квадратных метров.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Подмосковье огонь охватил два ангара со стройматериалами, сообщает ТАСС.

Пожар произошел в Мытищинском районе на Осташковском шоссе. По предварительным данным, горят два ангара со стройматериалами.

По последним данным, площадь пожара составляет полторы тысячи квадратных метров.