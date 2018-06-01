Марат Ахметов: Работам по защите яровых культур мешает погода

Днем аграриям препятствует сильный ветер, а ночью низкие температуры сказываются на эффективности подкормки.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Посевная кампания в Татарстане завершена, но на полях начался не менее ответственный период формирования урожая. Об этом заявил вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По словам министра, завершен первый этап защитных мероприятий, направленных на озимые культуры. Подошло время ранних яровых культур, но работу затрудняют погодные условия. Днем аграриям мешает сильный ветер, а ночью из-за низких температур снижается эффективность подкормки многими препаратами.

Глава Минсельхозпрода РТ допустил, что цены на зерно и технические культуры в ближайшей перспективе восстановятся. Россия продолжает активно экспортировать зерно (объем экспорта может достичь 52 млн т). Соответственно, переходящий остаток будет ниже, что позволит избежать давления на цены. Должно сыграть свою роль и уменьшение посевных площадей.

Перейдя к теме кормозаготовок, глава ведомства отметил, что Нурлатский и Аксубаевский районы уже приступили к заготовке кормов с первого укоса трав. Ахметов напомнил, что у аграриев есть декада на заготовку наиболее питательных кормов.