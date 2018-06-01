В Высокой Горе завершено строительство дома для соципотечников

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Высокой Горе завершено строительство 24-квартирного дома для участников программы социальной ипотеки и переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.
Жители дома по улице Чернышевского отпразднуют новоселье после оформления необходимой документации.
С начала 2018 года по жилищным программам, реализуемым ГЖФ при Президенте РТ, по Татарстану введен в эксплуатацию 101 дом на более чем 2,6 тыс. квартир. Их общая площадь составляет 144,5 тыс. кв. м. Один из них на 156 квартир также расположен в Высокой Горе. Его жителями стали участники программы социальной ипотеки, переселенцы из аварийного жилья, ветераны Великой Отечественной войны и врачи-грантополучатели.
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