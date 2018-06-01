Парламент Испании вынес вотум недоверия кабинету Рахоя

Новое Правительство должен будет сформировать социалист Педро Санчес.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании вынес вотум недоверия Правительству Мариано Рахоя. Об этом сообщает «Интерфакс».

Возможность сформировать новое правительство страны будет у лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса.

Рахой, выступая в парламенте в преддверие голосования, фактически признал поражение и попросил прощения у тех, кто чувствует себя «обиженным».

На прошлой неделе испанский суд в рамках антикоррупционного дела признал десятки лиц, связанных с Народной партией Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

Мариано Рахой возглавлял Правительство Испании с 2011 года.