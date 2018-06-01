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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Казани у злостного неплательщика алиментов конфисковали кроссовер, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.
В рамках акции «Судебные приставы – детям», приуроченной ко Дню защиты детей, приставы «навестили» квартиры, в которых живут злостные неплательщики алиментов.
В Ново-Савиновском районе Казани приставы постучались в дверь к мужчине, задолжавшему по алиментам 240 тысяч рублей. Исполнители закона арестовали кроссовер алиментщика и передали автомобиль на хранение заявительнице. Если злостный неплательщик в течение 10 дней не погасит долг, то его авто будет передано экс-супруге и продано.
Еще у одного нерадивого папы, чей долг по алиментам составляет чуть меньше 200 тысяч, приставы изъяли бытовую технику.
Но арест имущества не единственный метод воздействия на должников. Алиментщикам могут ограничить право выезда заграницу и даже привлечь к уголовной ответственности.
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