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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Железнодорожные пути на Казанском пороховом заводе отремонтируют за 21,6 млн рублей. Источник финансирования — собственные средства КПЗ. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
Исполнитель должен выполнить работы до 30 ноября этого года.
В апреле заместитель генерального директора КПЗ Ильдус Самитов сообщал, что вопрос о переезде Казанского порохового завода окончательно решен.
На вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» о том, переедет ли завод, Самитов ответил, что «переезд однозначно будет». На данный момент новый завод находится на стадии проектирования, процессом заведует Минпромторг РФ.
Впервые о переезде предприятия на новое место заговорили в сентябре прошлого года, когда в удмуртском Кизнере был уничтожен последний боезапас химоружия России. Тогда глава Минпромторга РФ заявил Президенту России Владимиру Путину, что ведомство готово закрыть пороховой завод в центре Казани и перенести производство на новую площадку в Удмуртии.
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