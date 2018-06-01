Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2018 года.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Железнодорожные пути на Казанском пороховом заводе отремонтируют за 21,6 млн рублей. Источник финансирования — собственные средства КПЗ. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Исполнитель должен выполнить работы до 30 ноября этого года.

В апреле заместитель генерального директора КПЗ Ильдус Самитов сообщал, что вопрос о переезде Казанского порохового завода окончательно решен.

На вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» о том, переедет ли завод, Самитов ответил, что «переезд однозначно будет». На данный момент новый завод находится на стадии проектирования, процессом заведует Минпромторг РФ.

Впервые о переезде предприятия на новое место заговорили в сентябре прошлого года, когда в удмуртском Кизнере был уничтожен последний боезапас химоружия России. Тогда глава Минпромторга РФ заявил Президенту России Владимиру Путину, что ведомство готово закрыть пороховой завод в центре Казани и перенести производство на новую площадку в Удмуртии.