Рифката Минниханова в его день рождения назвали «отцом картинга» в Татарстане

В Казани проходят 13-е соревнования по картингу на Кубок Правительства РТ.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Казани проходят 13-е соревнования по картингу на Кубок Правительства РТ, в которых принимают участие дети и подростки от 8 до 16 лет.

Во время торжественной церемонии открытия президент малой академии картинга «Титан», мастер спорта СССР, Евгений Шафранов назвал Рифката Минниханова «отцом картинга».

«Среди вас присутствуют как зрелые спортсмены, так и те, кто впервые участвуют в соревнованиях. Эти соревнования – в первую очередь способ напомнить нам, взрослым, что именно мы должны учить вас безопасности. Картинг помогает вам прочувствовать, как надо вести себя на дороге и водителям, и пешеходам», – сказал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

В соревнованиях участвуют мальчики и девочки со всех районов Татарстана. По словам Рустама Нигматуллина, в республике действуют 60 картинг-клубов, в которых состоят две тысячи юных спортсменов.

«Сегодня ваша борьба имеет очень большое значение – в августе пройдут соревнования на открытом треке. В пасмурную погоду и двигатели чувствуют себя лучше, и мы чувствуем себя лучше. Отныне первое июня мы сделаем днем картинга. А моего лучшего друга, у которого сегодня день рождения, мы назовем "ата или абый картинг"», – заявил мастер спорта СССР Евгений Шафранов, имея в виду Рифката Минниханова.

Первые соревнования на Кубок Правительства РТ прошли в 2006 году. Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов пожелал участникам соревнований всегда внимательно следить за безопасностью на дороге будучи и водителем, и пассажиром, и особенно, пешеходом. К новому «титулу» бывший главный госинспектор РТ отнёсся положительно.

«Тогда у нас появилось место, где можно было проводить соревнования. Когда люди занимаются картингом – они должны соревноваться. И любая форма соревнований способствует развитию детей. И это была одна из форм, способная привлечь не только спортсменов, не только профессионалов, но и тех, кто просто катается на картах», – отметил Рифкат Минниханов.