«Нафтогаз Украины» настаивает на росте тарифа на прокачку для «Газпрома»

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Компания «Нафтогаз Украины» настаивает на повышении уровня тарифов на прокачку для российского «Газпрома» уже в 2018–2019 годах в рамках действующего транзитного контракта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
«Нафтогаз Украины» рассматривает возможность сохранения ставки транзита российского газа через Украину в 2020–2028 годах примерно на нынешнем уровне в том случае, если «Газпром» будет прокачивать по 110 млрд кубометров в год, а также согласится на рост тарифов в 2018–2019 годах на треть — в общей сложности на 2,3 млрд долларов.
Если условия транзита российского газа в 2020–2028 годах не устроят российскую сторону, то «Нафтогаз» планирует взыскать с «Газпрома» компенсацию обесценения своей газотранспортной системы. Размер компенсации составляет сумму до 11 млрд долларов.
Условия были направлены заместителю председателя правления «Газпрома» Александру Медведеву коммерческим директором «Нафтогаза» Юрием Витренко, сообщает «Коммерсантъ».
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