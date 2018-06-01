«Нафтогаз Украины» настаивает на росте тарифа на прокачку для «Газпрома»

«Нафтогаз» намерен повысить уровень тарифов на прокачку уже в 2018–2019 годах в рамках действующего контракта.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Компания «Нафтогаз Украины» настаивает на повышении уровня тарифов на прокачку для российского «Газпрома» уже в 2018–2019 годах в рамках действующего транзитного контракта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

«Нафтогаз Украины» рассматривает возможность сохранения ставки транзита российского газа через Украину в 2020–2028 годах примерно на нынешнем уровне в том случае, если «Газпром» будет прокачивать по 110 млрд кубометров в год, а также согласится на рост тарифов в 2018–2019 годах на треть — в общей сложности на 2,3 млрд долларов.

Если условия транзита российского газа в 2020–2028 годах не устроят российскую сторону, то «Нафтогаз» планирует взыскать с «Газпрома» компенсацию обесценения своей газотранспортной системы. Размер компенсации составляет сумму до 11 млрд долларов.

Условия были направлены заместителю председателя правления «Газпрома» Александру Медведеву коммерческим директором «Нафтогаза» Юрием Витренко, сообщает «Коммерсантъ».

Собеседник издания, близкий к «Газпрому», назвал такой подход Киева «шантажом».