Вблизи Казани началось расширение проезжей части участка трассы М7

Ширина полос будет доведена до 3,75 метра.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Татарстане началось расширение проезжей части участка трассы М7 «Волга» вблизи Казани протяженностью 12 км, сообщает пресс-служба Росавтодора.

На данный момент уложено около 16 тыс. т асфальтобетона. В целом планируется довести ширину полос до 3,75 м. На участке от 794-го до 805-го км укрепят обочины и разделительную полосу. Кроме того, планируется установить 13,5 км металлического барьерного ограждения, более 170 сигнальных столбиков и дорожные знаки. Также будут организованы две посадочные площадки, установлены автопавильоны. Работы планируется завершить в октябре.

Ремонтные работы начались и на мосту через суходол на 787-м км трассы М7. Здесь отремонтируют опоры и балки пролетного строения, мостовое полотно, обновят дорожное покрытие с устройством двухслойного литого асфальтобетона. Будут установлены габаритные ворота для безопасного проезда сельхозтехники, 147 м барьерного и 132 м перильного ограждения.

В этом году запланирован капитальный ремонт путепровода на 821-м км М7 «Волга». Пролетное строение поднимут на 20 – 25 см, приведут в нормативное состояние промежуточные и крайние опоры, обновят покрытие проезжей части путепровода и проведут другие работы. Здесь же установят 157 м оцинкованного барьерного и 164 м композитного перильного ограждения, нанесут разметку термопластиком.

Всего в текущем году в Татарстане отремонтируют 139 км федеральных автодорог, 48 км из которых капитально, а также два моста и путепровод.