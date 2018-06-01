Ãëàâíîå
Çàâîä èìåíè Ãîðüêîãî ïîñòðîèò äëÿ ÔÑÁ äåâÿòü «Îêåàíîâ»

Òàòàð-èíôîðì

1 èþíÿ 2018, 12:42

Ñïîðò

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îòìåòèë ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ðàçâèòèÿ «Àêàäåìèè õîêêåÿ Àê Áàðñ»

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: president.tatarstan.ru


Â çàâîåâàíèè ÕÊ «Àê Áàðñ» òðåòüåãî Êóáêà Ãàãàðèíà åñòü è âêëàä àêàäåìèè, çàìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà.

(Êàçàíü, 1 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îòìåòèë ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ðàçâèòèÿ «Àêàäåìèè õîêêåÿ Àê Áàðñ». Îá ýòîì îãí çàÿâèë íà çàñåäàíèè Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà àêàäåìèè, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ. 

Îí îòìåòèë, ÷òî ñïåöèàëèñòû àêàäåìèè èñïîëüçóþò ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ðàçâèòèþ ýòîãî âèäà ñïîðòà, óäåëÿÿ ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå òðåíèðîâî÷íîìó ïðîöåññó, ïèòàíèþ è ìåäèöèíå ó÷àùèõñÿ, à òàêæå ëè÷íîìó ðàçâèòèþ êàê èãðîêà, òàê è òðåíåðà. 

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÐ°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¾Ð²ÐµÑ‚Ð° ÐÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ Ñ…Ð¾ÐºÐºÐµÑ &quot;ÐÐº Ð‘Ð°Ñ€Ñ&quot; Ð¸Ð¼. Ð®.Ð˜. ÐœÐ¾Ð¸ÑÐµÐµÐ²Ð°. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÐµÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐÐ°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¾Ð²ÐµÑ‚Ð°, ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Â çàâîåâàíèè ÕÊ «Àê Áàðñ» òðåòüåãî Êóáêà Ãàãàðèíà åñòü è âêëàä àêàäåìèè, çàìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà, çàÿâèë Ìèííèõàíîâ.

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî çà äâà ãîäà (2016-2017 ãã) «Àêàäåìèÿ õîêêåÿ Àê Áàðñ» ñîçäàëà ìåòîäèêó ïîäãîòîâêè õîêêåèñòîâ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ÄÞÑØ. 

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÐ°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¾Ð²ÐµÑ‚Ð° ÐÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ Ñ…Ð¾ÐºÐºÐµÑ &quot;ÐÐº Ð‘Ð°Ñ€Ñ&quot; Ð¸Ð¼. Ð®.Ð˜. ÐœÐ¾Ð¸ÑÐµÐµÐ²Ð°. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÐµÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐÐ°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¾Ð²ÐµÑ‚Ð°, ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Òàêæå àêàäåìèÿ îðãàíèçîâàëà íàáîð äåòåé 2011 è 2012 ãîäîâ ðîæäåíèÿ â ÑÄÞÑØÎÐ «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) è ÄÞÑØ «Äèíàìî» (Êàçàíü). Áûëè ïðîâåäåíû ïîäãîòîâèòåëüíûå çàíÿòèÿ äëÿ áîëåå 500 æåëàþùèõ óñïåøíî ïðîéòè ÷åðåç îòáîð, òàêæå áûëî îáåñïå÷åíî øèðîêîå èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå âñåãî ïðîöåññà íàáîðà íîâûõ õîêêåèñòîâ.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê äàë èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó
Íîâîñòè äíÿ
13:25
Ìàðàò Àõìåòîâ: Ïîñåâíóþ ñìåíèë íå ìåíåå âàæíûé ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ óðîæàÿ

Ïîäîøëî âðåìÿ çàùèòû ðàííèõ ÿðîâûõ êóëüòóð, íî ðàáîòó çàòðóäíÿþò ïîãîäíûå óñëîâèÿ.

13:10
Íà ñòðîèòåëüñòâî ïðîìïëîùàäêè «Çåëåíîäîëüñê» âûäåëèëè 120 ìëí ðóáëåé
13:07
Â Êàçàíè ó çëîñòíîãî íåïëàòåëüùèêà àëèìåíòîâ êîíôèñêîâàëè êðîññîâåð

Ñåãîäíÿ ñóäåáíûå ïðèñòàâû ÓÔÑÑÏ ïî ÐÒ â ðàìêàõ àêöèè êî Äíþ çàùèòû äåòåé ïðîøëèñü ïî êâàðòèðàì àëèìåíòùèêîâ.

12:46
«Íàôòîãàç Óêðàèíû» íàñòàèâàåò íà ðîñòå òàðèôà íà ïðîêà÷êó äëÿ «Ãàçïðîìà»
12:45
Ðèôêàòà Ìèííèõàíîâà â åãî äåíü ðîæäåíèÿ íàçâàëè «îòöîì êàðòèíãà» â Òàòàðñòàíå

Â Êàçàíè ïðîõîäÿò 13-å ñîðåâíîâàíèÿ ïî êàðòèíãó íà Êóáîê Ïðàâèòåëüñòâà ÐÒ.

12:42
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îòìåòèë ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ðàçâèòèÿ «Àêàäåìèè õîêêåÿ Àê Áàðñ»

Â çàâîåâàíèè ÕÊ «Àê Áàðñ» òðåòüåãî Êóáêà Ãàãàðèíà åñòü è âêëàä àêàäåìèè, çàìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà.

12:21
Íà÷àëüíèê Ëàèøåâñêîãî ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî ãàðíèçîíà ñïàñ òðîèõ òîíóâøèõ

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë âå÷åðîì â ÷åòâåðã, 31 ìàÿ, íà ðåêå Ìåøà âáëèçè íàñåëåííîãî ïóíêòà Êðàñíîå Çíàìÿ.

12:18
Çàâîä èìåíè Ãîðüêîãî ïîñòðîèò äëÿ ÔÑÁ äåâÿòü «Îêåàíîâ»

Ïðåäïðèÿòèå ñïóñòèëî íà âîäó óæå äâà âîåííûõ ñòîðîæåâèêà.

12:18
Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû Êàçàíè ïîëó÷èëè ãðàíòû Ïðåçèäåíòà ÐÔ íà îáùóþ ñóììó 116,5 ìëí ðóáëåé
12:16
Ïóòèí íàçâàë ïðîåêò «Ñìåøàðèêè» îäíèì èç ëþáèìûõ â ñîâðåìåííîé àíèìàöèè
12:12
Â Êàçàíè ñòàðòîâàë Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè ãðàæäàíàì «Äåòñêèé âîïðîñ»

Îáðàùåíèÿ â ðàìêàõ «Äåòñêîãî âîïðîñà» áóäóò ðàññìàòðèâàòü ïðåäñòàâèòåëè âåäîìñòâ è ìèíèñòåðñòâ, ðåàëèçóþùèõ îòäåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ â îáëàñòè ïðàâ äåòåé.

12:10
Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê äàë èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó

Ïîëíàÿ âåðñèÿ áåñåäû ñ ëåãåíäîé îòå÷åñòâåííîãî õîêêåÿ áóäåò äîñòóïíà íà sntat.ru 2 èþíÿ.

12:00
Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé ÐÒ Äàíèë Ñàëèõîâ ïîñåòèò ôåñòèâàëü «×åõîâñêàÿ îñåíü-2018»
11:47
Ïðè âçðûâå â èðêóòñêîì ÒÐÖ «Êîìñîìîëë» ïîñòðàäàëè 8 äåòåé
11:46
Ïîñëå ðåìîíòà ïîñåùàåìîñòü êëóáà «Ýíåðãåòèê» âûðîñëà â 2 ðàçà
11:43
Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïîÿâèòñÿ Ó÷åáíûé öåíòð ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ «Ãâàðäååö»

Â áóäóùåì Öåíòðå íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêå áóäóò îáó÷àòü ïîäðîñòêîâ èç ðåãèîíîâ ÏÔÎ.

11:30
Áèëàéí ïðåäëîæèë ìåíÿòü ïðîéäåííûå øàãè íà ãèãàáàéòû èíòåðíåòà

Ïðîãóëêè ïî ãîðîäó íà÷àëè ïðèíîñèòü íå òîëüêî óäîâîëüñòâèå, íî è ìîáèëüíûé èíòåðíåò.

11:30
Â Êàçàíè â ñâÿçè ñ êðåñòíûì õîäîì îãðàíè÷àò äâèæåíèå òðàíñïîðòà
11:30
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò îá ó÷àñòèè ìîëîäåæíîé äåëåãàöèè ÐÒ â ôîðóìàõ 2018 ãîäà

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñîñòîèòñÿ 4 èþíÿ.

11:29
13 ëåò «ñòðîãà÷à» ïîëó÷èë íàðêîäèëåð èç Óêðàèíû, ïîéìàííûé â Òàòàðñòàíå
11:12
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîçäðàâèë ñ Äíåì çàùèòû äåòåé ìèëûì ðîëèêîì â Instagram

Â ïðàçäíè÷íîì âèäåî äåòè èñïîëíÿþò ïåñíþ «Óëûáêà».

11:11
Ñ 1 èþíÿ âûïëàòà ïî «åâðîïðîòîêîëó» âûðàñòåò äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
11:02
Â ×åëíàõ íà âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ãîðñîâåòà ëèøèëè ìàíäàòîâ äåïóòàòîâ ßêîâëåâà è Íèòåíêî

Íà ñåññèè Ãîðñîâåòà ×åëíîâ âûñòóïèë çàìðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÒ ïî âîïðîñàì àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè Èâàí Ãóùèí.

10:54
Â Òàòàðñòàíå ñïóùåí íà âîäó ïåðâûé ñåðèéíûé ñòîðîæåâîé êîðàáëü ïðîåêòà «Îêåàí»

Ñóäíî äëÿ ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû ÔÑÁ ïîñòðîåíî â Çåëåíîäîëüñêå è ïîëó÷èëî íàçâàíèå «Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé».

10:44
Â Êàçàíè çàïóñòÿò äåòñêîå èíòåðàêòèâíîå øîó î ÏÄÄ, ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ïîâåäåíèè â ëåñó
Ñîáûòèÿ

01 èþíÿÑåñòðà Õàíèè Ôàðõè Ôèðóçà Èáàòóëëèíà: «Ïîñëå ïåðåæèòîé òðàãåäèè óæàñíî ñëûøàòü ñëóõè î ñàìîóáèéñòâå ñåñòðû»

01 èþíÿ1 – 3 èþíÿ â Êàçàíè: ôåñòèâàëü êîëîêîëüíîãî çâîíà, ÷åìïèîíàò ïî ïàðåíèþ âåíèêàìè, áåéñáîë è «Áåëàÿ ñèðåíü»

31 ìàÿÍàó÷íîå èçó÷åíèå òàòàðñêîãî ÿçûêà ñõîäèò íà íåò: êîëè÷åñòâî äèññåðòàöèé ñîêðàòèëîñü â 12 ðàç

31 ìàÿÄåíü çàùèòû äåòåé â Êàçàíè: ñàìûå èíòåðåñíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîäðîáíàÿ ïðîãðàììà

31 ìàÿÃîíêè Êîñîâà: íåòðåçâûé õîêêåèñò «Àê Áàðñà» ïðîêàòèëñÿ çà ðóëåì òàêñè è ìîæåò ñòàòü ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî äåëà

31 ìàÿÐóñòàì Àáäóëõàêîâ: «Âî âðåìÿ ×Ì-2018 «Êàçýíåðãî» ïðîäîëæèò ðåìîíò òåïëîñåòåé òàì, ãäå ýòî íå ïîâëèÿåò íà êîìôîðò æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà»

31 ìàÿÓðàãàííûé âåòåð, ãðàä è äîæäü: ýêñïåðò ÊÔÓ îáúÿñíèë ïðè÷èíû àíîìàëüíîé ïîãîäû â Òàòàðñòàíå