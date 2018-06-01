Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: president.tatarstan.ru
(Êàçàíü, 1 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îòìåòèë ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ðàçâèòèÿ «Àêàäåìèè õîêêåÿ Àê Áàðñ». Îá ýòîì îãí çàÿâèë íà çàñåäàíèè Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà àêàäåìèè, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
Îí îòìåòèë, ÷òî ñïåöèàëèñòû àêàäåìèè èñïîëüçóþò ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ðàçâèòèþ ýòîãî âèäà ñïîðòà, óäåëÿÿ ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå òðåíèðîâî÷íîìó ïðîöåññó, ïèòàíèþ è ìåäèöèíå ó÷àùèõñÿ, à òàêæå ëè÷íîìó ðàçâèòèþ êàê èãðîêà, òàê è òðåíåðà.
Â çàâîåâàíèè ÕÊ «Àê Áàðñ» òðåòüåãî Êóáêà Ãàãàðèíà åñòü è âêëàä àêàäåìèè, çàìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà, çàÿâèë Ìèííèõàíîâ.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî çà äâà ãîäà (2016-2017 ãã) «Àêàäåìèÿ õîêêåÿ Àê Áàðñ» ñîçäàëà ìåòîäèêó ïîäãîòîâêè õîêêåèñòîâ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ÄÞÑØ.
Òàêæå àêàäåìèÿ îðãàíèçîâàëà íàáîð äåòåé 2011 è 2012 ãîäîâ ðîæäåíèÿ â ÑÄÞÑØÎÐ «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) è ÄÞÑØ «Äèíàìî» (Êàçàíü). Áûëè ïðîâåäåíû ïîäãîòîâèòåëüíûå çàíÿòèÿ äëÿ áîëåå 500 æåëàþùèõ óñïåøíî ïðîéòè ÷åðåç îòáîð, òàêæå áûëî îáåñïå÷åíî øèðîêîå èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå âñåãî ïðîöåññà íàáîðà íîâûõ õîêêåèñòîâ.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Ïîäîøëî âðåìÿ çàùèòû ðàííèõ ÿðîâûõ êóëüòóð, íî ðàáîòó çàòðóäíÿþò ïîãîäíûå óñëîâèÿ.
Ñåãîäíÿ ñóäåáíûå ïðèñòàâû ÓÔÑÑÏ ïî ÐÒ â ðàìêàõ àêöèè êî Äíþ çàùèòû äåòåé ïðîøëèñü ïî êâàðòèðàì àëèìåíòùèêîâ.
Â Êàçàíè ïðîõîäÿò 13-å ñîðåâíîâàíèÿ ïî êàðòèíãó íà Êóáîê Ïðàâèòåëüñòâà ÐÒ.
Â çàâîåâàíèè ÕÊ «Àê Áàðñ» òðåòüåãî Êóáêà Ãàãàðèíà åñòü è âêëàä àêàäåìèè, çàìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà.
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë âå÷åðîì â ÷åòâåðã, 31 ìàÿ, íà ðåêå Ìåøà âáëèçè íàñåëåííîãî ïóíêòà Êðàñíîå Çíàìÿ.
Ïðåäïðèÿòèå ñïóñòèëî íà âîäó óæå äâà âîåííûõ ñòîðîæåâèêà.
Îáðàùåíèÿ â ðàìêàõ «Äåòñêîãî âîïðîñà» áóäóò ðàññìàòðèâàòü ïðåäñòàâèòåëè âåäîìñòâ è ìèíèñòåðñòâ, ðåàëèçóþùèõ îòäåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ â îáëàñòè ïðàâ äåòåé.
Ïîëíàÿ âåðñèÿ áåñåäû ñ ëåãåíäîé îòå÷åñòâåííîãî õîêêåÿ áóäåò äîñòóïíà íà sntat.ru 2 èþíÿ.
Â áóäóùåì Öåíòðå íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêå áóäóò îáó÷àòü ïîäðîñòêîâ èç ðåãèîíîâ ÏÔÎ.
Ïðîãóëêè ïî ãîðîäó íà÷àëè ïðèíîñèòü íå òîëüêî óäîâîëüñòâèå, íî è ìîáèëüíûé èíòåðíåò.
Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñîñòîèòñÿ 4 èþíÿ.
Â ïðàçäíè÷íîì âèäåî äåòè èñïîëíÿþò ïåñíþ «Óëûáêà».
Íà ñåññèè Ãîðñîâåòà ×åëíîâ âûñòóïèë çàìðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÒ ïî âîïðîñàì àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè Èâàí Ãóùèí.
Ñóäíî äëÿ ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû ÔÑÁ ïîñòðîåíî â Çåëåíîäîëüñêå è ïîëó÷èëî íàçâàíèå «Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé».
01 èþíÿÑåñòðà Õàíèè Ôàðõè Ôèðóçà Èáàòóëëèíà: «Ïîñëå ïåðåæèòîé òðàãåäèè óæàñíî ñëûøàòü ñëóõè î ñàìîóáèéñòâå ñåñòðû»
01 èþíÿ1 – 3 èþíÿ â Êàçàíè: ôåñòèâàëü êîëîêîëüíîãî çâîíà, ÷åìïèîíàò ïî ïàðåíèþ âåíèêàìè, áåéñáîë è «Áåëàÿ ñèðåíü»