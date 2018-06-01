Стала известна сумма неучтенных доходов лишенных полномочий депутатов Челнов

На внеочередном заседании Горсовета полномочий были лишены депутаты Денис Нитенко и Сергей Яковлев.

(Набережные Челны, 1 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Стала известна сумма неучтенных доходов челнинских депутатов Дениса Нитенко и Сергея Яковлева, которых сегодня лишили полномочий. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Иван Гущин на внеочередном заседании городского Совета Автограда.

Гущин сообщил, что в справках о доходах за 2015 год Денис Нитенко отразил неполные сведения о своих ценных бумагах, занизив доход от них на 51,6 тыс. рублей. Не сообщил он и наличии девяти счетов в банке ВТБ, при этом по двум счетам у депутата шли движения денежных средств – 2 и 3 млн рублей соответственно. Кроме того, депутат не отразил в отчете два счета в Энергобанке, счет в Татфондбанке, недостоверно отразил остаток средств в Сбербанке.

Нитенко не показал свое участие в коммерческих организациях – ООО «Ард», где его доля составляет 33,3 процента, и ООО «Экосфера» (30 процентов). В справках о доходах за 2016 год депутат занизил доход от ценных бумаг на 15 тыс. рублей, не указал 12 счетов в банках. Обнаружены и другие нарушения. Представитель Антикоррупционного управления Президента РТ назвал их многочисленными.

Что же касается Сергея Яковлева, который известен в Челнах и за их пределами своими громкими антикоррупционными разоблачениями, Гущин пояснил: поводом для проверки стало то, что Яковлев при предоставлении справки о доходах за 2016 год неправильно отразил доход, полученный его супругой. Он сообщил, что жена получила доход в размере 3,4 млн рублей в качестве индивидуального предпринимателя. Однако выяснилось, что такого статуса у супруги Яковлева на тот момент не было. В качестве ИП она зарегистрировалась лишь в 2017 году.

Позже проверка показала, что в отчете за 2015 год Яковлев не указал доход в размере 886,5 тыс. рублей. Деньги поступили от ООО «Экспо-Кама» и ООО «Крези-лэнд», соучредителем которых Яковлев является. Нарушение заметила и налоговая инспекция, которая из-за разницы между сведениями в налоговой декларации и состоянием расчетных счетов провела проверку, после чего Яковлев был оштрафован на 11 тыс. рублей.

Также теперь уже экс-депутат не указал о правоустанавливающих документах на земельный участок и дом, умолчал о наличии семи счетов в банках, снизил обязательства по кредитному договору на 96 тыс. рублей. Не отразил он и 11 счетов супруги, при этом по двум счетам шло активное движение денежных средств.

В отчете за 2016 год Яковлев не сообщил о восьми счетах, занизил обязательство по кредитному договору на 677,9 тыс. рублей. Гущин отметил, что это лишь часть многочисленных нарушений, выявленных у Яковлева.

По итогам голосования на внеочередном заседании городского Совета Денис Нитенко и Сергей Яковлев были лишены своих мандатов.