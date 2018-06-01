В Республиканском онкодиспансере открылась молельная комната

В молельной комнате созданы условия для совершения намаза и омовения.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ». Сегодня в Республиканском клиническом онкодиспансере открылась молельная комната, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

В отдельном помещении созданы условия для совершения намаза и тахарата (омовение – прим. Т-и). Здесь также будут проходить духовные беседы с пациентами диспансера. Молельная комната одновременно может вместить до десяти человек.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин назвал символичным то, что молельная комната открылась в священный месяц Рамадан, поскольку награда Всевышнего за это для ее создателей будет превышена многократно.

«Открытие молельной комнаты – это большой подарок для наших единоверцев, которые проходят здесь долгосрочное и тяжелое лечение», – отметил глава мусульман республики.

Руководитель направления дагвата ДУМ РТ Нияз Сабиров на церемонии открытия подчеркнул, что в самые сложные минуты своей жизни, во время болезни люди вспоминают о Всевышнем, надеются на его милость и помощь, взывают к нему с молитвами. «Находясь на лечении, пациенты не имеют возможности посещать мечеть. Вот почему так важно создать для них условия для совершения поклонений к Создателю», – добавил он.

Молельные комнаты созданы и функционируют в таких медицинских учреждениях республики, как МКДЦ, РКБ, ДРКБ и 7-я горбольница Казани. В них тяжелобольные пациенты совершают намазы, читают Коран, слушают проповеди и общаются с имамами.