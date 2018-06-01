Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Начальник Лаишевского поисково-спасательного гарнизона спас троих тонувших, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
31 мая в 19.56 на единый номер вызова экстренных служб 112 от очевидцев поступило сообщение, что на реке Меша вблизи населенного пункта Красное Знамя утонули две женщины.
Первым к месту возможной трагедии приехал начальник Лаишевского ПСГ старший лейтенант внутренней службы Федор Кузнецов. Он увидел, что в 30 метрах от берега в воде в камышах перевернулась лодка. Три человека (две женщины и один мужчина) из последних сил держались за плавсредство, громко кричали и просили о помощи. Люди сильно замерзли, обессилили и потеряли ориентир.
Не теряя ни минуты, ориентируюсь лишь на голоса терпящих бедствия людей и не дожидаясь подмоги, Федор Кузнецов вплавь добрался до пострадавших, и, надев на них спасательные жилеты, вытащил на берег.
К этому моменту на помощь Федору Кузнецову прибыли сотрудники ПСЧ №118. Мокрых и уставших людей переодели в сухую одежду, предоставив им свои «боевки», а также оказали им первую помощь при переохлаждении.
В результате грамотных и своевременных действий старшего лейтенанта внутренней службы Федора Кузнецова были спасены две 46-летние женщины и 45-летний мужчина.
Как удалось позже выяснить спасателям, мужчина с супругой и подругой приехали на берег отдохнуть и покататься на лодке. Но резиновое плавсредство не было рассчитано на трех человек и перевернулось.
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупреждает: переохлаждение организма может закончиться трагически. Это может привести к судорогам — резкому и очень болезненному сокращению мышц. Это очень опасно: судороги – одна из основных причин гибели на воде.
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